Беспилотники создают настоящие «зоны смерти» на фронте в Украине.

За четыре года войны в Украине привычная форма ведения боевых действий ушла в прошлое. Артиллерийские дуэли и танковые маневры уступили место новым технологиям, которые изменили фронт. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроны обеспечивают до 80% ежедневных потерь российской армии, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

На линии фронта появились километры «зон смерти», где любое пребывание на открытой местности грозит солдату мгновенной гибелью. Доброволец из Австралии по прозвищу «Chaplain», служащий в 3-м армейском корпусе Украины, рассказал, что движение возле передовой стало практически невозможным без звуков FPV-дронов — «крика банши».

Изначально дешевые коммерческие квадрокоптеры сыграли ключевую роль в обороне Киева в 2022 году. С тех пор дроны развились: они могут нести боеприпасы, летать к цели в режиме «камикадзе», оснащаться ИИ для автономного наведения и быть неуязвимыми к глушению радиосигналов благодаря оптоволоконным кабелям длиной до 40 км.

Украинский подразделение «Аэророзвeдка», состоящее из IT-специалистов и энтузиастов, применяет дроны для разведки и корректировки артиллерийского огня. Важные операции включали остановку танкового конвоя и защиту аэропорта Гостомель. Дроны с тепловизорами сбрасывали бомбы на технику противника, а пилоты FPV-дронов стали управлять мини-ракета­ми с высокой точностью.

К 2023 году Украина теряла до 10 000 дронов в месяц, но они оставались эффективны: дешевые дроны уничтожили российские танки стоимостью миллионы долларов. Одновременно Россия ускорила производство своих беспилотников, включая крупные дроны-матки для транспортировки нескольких камикадзе-дронов и ИИ для автономного наведения.

Дроны теперь действуют практически на всех участках фронта: ведут разведку, наносят удары по технике и инфраструктуре, сбивают коммуникации противника. Они заставляют солдат ползти по несколько часов, чтобы перемещаться незаметно, а автомобили и бронетехника оснащаются металлическими клетками и сетями для защиты.

Британские и эстонские военные стали свидетелями эффективности украинских FPV-дронов: 17 бронемашин были уничтожены за 12 часов учений. Но НАТО еще предстоит адаптировать тактику противодействия дронам, а для солдат на фронте это психологическое и физическое испытание.

