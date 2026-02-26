В Сети показали, что происходит на ракетном заводе в РФ после удара «Фламинго» 1 26.02.2026, 17:00

7,214

Фотофакт.

На территории Воткинского завода (Удмуртская республика РФ), производящего ракеты «Искандер-М», «Тополь-М», «Орешник» и «Ярс», заметили технику, вероятно, для разбора завалов.

Об этом в четверг, 26 февраля, пишет Telegram-канал «Exilenova+», публикуя соответствующий снимок.

«К российскому Воткинскому заводу «Искандеров», где ракетой FP-5 «Фламинго» был поражен гальванический цех № 22 (и еще один неидентифицированный цех) корпуса 19, стащили технику», — говорится в описании к кадру.

Предположительно, она используется для разбора завалов, а также ремонта соседних цехов.

«Приблизительно в 70 метрах от эпицентра вылетели стеклопакеты, ударная волна была достаточно мощной, чтобы повредить здания вокруг», — отмечается в комментарии к фото.

Воткинский завод был атакован в ночь на 21 февраля. Украинские мониторинговые Telegram-каналы сообщали о вероятной атаке ракетами «Фламинго» и поражении производственных цехов.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил удар Сил обороны Украины крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» по заводу в Удмуртской республике РФ.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя одну из последних атак по территории России с использованием «Фламинго», заявил, что все ракеты долетели до объекта.

«У нас были точные атаки ракетами на Воткинск, на 1400 км. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии», — подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com