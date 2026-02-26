Украинские партизаны ведут войну на истощение против Москвы 26.02.2026, 17:30

Сеть «Атеш» насчитывает около 2000 внедренных и завербованных агентов.

Украинское подпольное движение «Атеш», созданное после начала полномасштабного вторжения и объединяющее крымских татар и россиян, значительно расширило свои операции. Они наиболее активно ведут войну на истощение против Москвы. По словам координатора движения Джохара, сегодня в рядах «Атеша» действует до 2 000 агентов и информаторов в российской армии и на оккупированных территориях, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Методы движения стали более выверенными и системными. В 2024 году «Атеш» запустил проект «Бунт» — закрытый канал для российских военных, где даются инструкции по саботажу: от задержки отправки на передовую до порчи техники простыми способами, вплоть до «заливания яиц в двигатель». После запуска инициативы бойцы из Херсонской, Запорожской и Донецкой областей начали массово обращаться за советами.

Одним из примеров успешной работы Джохар назвал регулярные поломки техники в 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота, участвующей в штурмах днепровских островов. По его словам, масштабы проблем вынудили российское командование направить специальную туда комиссию.

Агенты «Атеша» также собирают разведданные для ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК России. Среди целей — нефтебазы в Луганске и Крыму, порт Кавказ, Казанский пороховой завод, а также авиабаза «Балтимор» в Воронеже, где базируются бомбардировщики Су-34 и центр подготовки операторов дронов.

Одним из ключевых достижений движения считается работа с российскими военнослужащими, готовыми изнутри подрывать усилия Москвы. Их данные помогали украинским войскам срывать атаки и корректировать оборону.

Россия охотится за агентами «Атеша». После признания движения «террористическим» в 2024 году к поискам подключились ФСБ, ГРУ и Росгвардия. Москвой создаются фейковые каналы-ловушки, через которые уже задержаны несколько человек.

Несмотря на давление, интерес к движению растет как среди жителей оккупированных регионов, так и среди россиян, разочарованных войной и условиями службы.

