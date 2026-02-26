Греф спрогнозировал резкое падение российского рубля 26.02.2026, 19:06

2,418

По словам главы Сербанка, нет «ни ‌одного шанса иметь крепкий рубль».

Снижение объема операций зеркалирования на валютном рынке со стороны ЦБР и сокращение профицита платежного баланса приведут к развороту курса российского рубля вниз со второго квартала 2026 года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Я в этом году не вижу ни ‌одного шанса иметь такой крепкий рубль (как в прошлом году). Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В 2025 году рубль вырос почти на 45% по отношению к доллару США, став самой укрепившейся валютой к доллару.

Ппрофицит платежного баланса РФ в 2025 году составил $41 миллиард, а в 2026 году ожидается на уровне $10 миллиардов, напомнил Греф.

«Иметь курс 80… при таких параметрах, — это будет очевидное невероятное, если ‌это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против ‌всего — теории, логики, практики и так далее», — сказал глава банка.

Официальный прогноз Сбера по курсу рубля на конец 2026 года — 85-90 рубля за доллар. «Ожидания коллег немножко более консервативные… Мои личные ожидания на конец года — плюс-минус ‌95. Возможно, при стечении обстоятельств, ближе к 100, будет зависеть от политики центрального банка. Вы знаете, что вчера наш министр финансов объявил о снижении цены отсечения. И если это будет означать снижение операций зеркалирования, ‌то мы увидим динамику курса в ближайшее время. Как только это зеркалирование будет уменьшено, — курс рубля пойдет вниз», — сказал Греф.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения снижения ‌базовой цены нефти. В случае такого решения предложение валюты на рынке со стороны Центробанка, неттингующего сейчас операции Минфина со своими продажами валюты в счет зеркалирования расходов ФНБ, сократится.

В феврале с учетом такого неттинга Центробанк реализует на Мосбирже китайскую валюту (и золото) на 16,5 миллиарда рублей в день. Сейчас это значительно превышает 1/10 среднего объема биржевых торгов парой юань/рубль расчетами «завтра» для последнего времени и является заметной поддержкой рублю, утрата потери которой в перспективе может привести к ослаблению курса российской валюты. Греф уверен, что при таких дисконтах по нефти Urals, такой низкой цене на нефть, курс рубля должен пойти вниз.

«Сочетание этих двух факторов должно привести к тому, что курс (доллара) со второго квартала должен начать расти. Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно, во многом интуитивные ‌вещи», — сказал он.

«Мы понимаем, что есть две составляющие… конечно, это объем операций зеркалирования и состояние платежного ‌баланса. Если платежный баланс будет $10-15 миллиардов, центральный банк будет постепенно уходить с этого рынка, и мы должны быть в районе 95-100, скажем так, на конец года. Но еще раз: если вы меня ‌заставите расписаться под этим прогнозом кровью, я точно не распишусь».

