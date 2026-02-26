РФ вербует на войну против Украины студентов 1 26.02.2026, 22:27

К вербовке подключились минимум 70 российских учебных заведений.

По меньшей мере 57 вузов и 13 учреждений среднего профобразования запустили кампанию по вербовке студентов на войну против Украины, подсчитало «Эхо». Публичная агитация ведется как минимум в 23 регионах России и аннексированном Крыму. Лидером по количеству учебных заведений, заманивающих студентов на фронт, стал родной город президента Владимира Путина Санкт-Петербург (19). На втором месте идет Москва (13). Замыкают пятерку Татарстан (6), Новосибирская область (5) и Краснодарский край (4).

Заключение контракта с Минобороны преподносится как «главный старт в жизни». Такую формулировку, в частности, использует Российский экономический университет (РЭУ) имени Плеханова в Москве, предлагая службу «без отрыва от учебы» с переводом на бюджет. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обещает добровольцам дополнительную единовременную выплату в 50 тысяч рублей и возможность затем продолжить обучение. ВШЭ гарантирует академический отпуск на время службы, а Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обязуется закрыть долги неуспевающих. Одновременно на студентов нередко оказывается давление: их обязывают посещать вербовочные собрания, предупреждая о дисциплинарных мерах за неявку, называют «трусами» и заставляют смотреть фильм про «предателей» в случае отказа записываться на войну, как в Новосибирском колледже транспортных технологий. Учащихся с низкой успеваемостью вызывают к руководству и угрожают отчислением.

В основном набор ведется в недавно созданные войска беспилотных систем. Их продвигают как «высокотехнологичные» и «элитные». Студентов заверяют, что контракт можно заключить на год. Однако глава юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга узнал, что в действительности служба будет бессрочной: в соответствии с указом Путина продление происходит автоматически до окончания войны.

Кроме того, из типового приложения к контракту выяснилось, что служба в войсках беспилотных систем не гарантирована, и человека могут отправить в пехоту, поскольку Минобороны устанавливает «испытательный срок», в ходе которого определяет пригодность новобранца к деятельности, связанной с БПЛА.

«Подписание контракта для прохождения службы в войсках беспилотных систем юридически не отличается ничем от подписания того же контракта под давлением в СИЗО или в войсковой части. Гарантий вернуться живым, как и гарантий уволиться по собственному желанию, нет в законе», — подчеркивает Клыга.

