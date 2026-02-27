закрыть
27 февраля 2026, пятница, 1:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бразилии по улицам города «поплыли» гробы

  • 27.02.2026, 1:34
В Бразилии по улицам города «поплыли» гробы

Что произошло?

Гробы вынесло на улицы бразильского города Уба во время наводнения. Кадры произошедшего опубликовал портал G1.

Город в штате Минас-Жерайс оказался во власти проливных дождей. В зоне подтопления оказалось в том числе бюро ритуальных услуг. Вода вынесла со склада несколько гробов, после чего они «поплыли» по улице.

«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — отмечается в публикации.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы в результате стихийного бедствия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип