В Бразилии по улицам города «поплыли» гробы 27.02.2026, 1:34

Что произошло?

Гробы вынесло на улицы бразильского города Уба во время наводнения. Кадры произошедшего опубликовал портал G1.

Город в штате Минас-Жерайс оказался во власти проливных дождей. В зоне подтопления оказалось в том числе бюро ритуальных услуг. Вода вынесла со склада несколько гробов, после чего они «поплыли» по улице.

«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — отмечается в публикации.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы в результате стихийного бедствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com