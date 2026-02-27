В Бразилии по улицам города «поплыли» гробы
- 27.02.2026, 1:34
Что произошло?
Гробы вынесло на улицы бразильского города Уба во время наводнения. Кадры произошедшего опубликовал портал G1.
Город в штате Минас-Жерайс оказался во власти проливных дождей. В зоне подтопления оказалось в том числе бюро ритуальных услуг. Вода вынесла со склада несколько гробов, после чего они «поплыли» по улице.
«Несколько гробов унесло потоком воды во время сильного дождя», — отмечается в публикации.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы в результате стихийного бедствия.