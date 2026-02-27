Ученые: Цвет сильно влияет на наше восприятие музыкальных концертов 27.02.2026, 12:55

Любой зритель и слушатель — немного синестетик.

«Полет шмеля» по-разному звучит в зале с золотистыми стенами и в более камерном темном пространстве. Ученые из Германии обнаружили, что цвет помещения играет важнейшую роль в том, как именно мы воспринимает музыку, пишет «Нож».

Лучшие концертные площадки мира славятся качественной отделкой из материалов, улучшающих акустику. Цветовым же решениям зачастую часто уделяют не так много внимания. Однако, по мнению авторов новой статьи, любой зритель и слушатель — немного синестетик.

«Восприятие акустики помещения многомерно, — пояснил Стефан Вайнзирль, соавтор исследования из Берлинского технического университета. — Зал может казаться “теплым”, “ярким” или “металлическим” по звучанию».

Чтобы проверить свою гипотезу на практике, ученые провели эксперимент с участием 48 добровольцев — мужчин и женщин среднего возраста. Всем испытуемым выдали гарнитуру для просмотра четырех концертов в формате виртуальной реальности.

Участники «посетили» два сольных выступления скрипачей и два концерта кларнетистов в 12 разных залах: все помещения отличались друг от друга по цветам и яркости отделки. Устройства изменяли громкость звука, подстраиваясь под движения головы человека. Далее добровольцы оценивали концерты по таким критериям, как удовольствие от прослушивания, тембр, реверберация и громкость. Ученые сопоставляли их ответы с характеристиками виртуальных пространств.

Если верить результатам исследования, существует прямая взаимосвязь между внешним видом концертного зала и оценкой выступлений. Так, музыку, звучавшую в синих и зеленых помещениях, добровольцы называли наиболее «холодной». Чаще всего испытуемые получали наслаждение от композиций, прозвучавших в темном зале.

«Все деньги, которые тратятся на то, чтобы в концертном зале был хороший звук…Я думаю, не следует упускать из виду, что внешний вид вносит свой вклад в звучание зала», — добавил Стефан Вайнзирль.

