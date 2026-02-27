закрыть
Министр обороны Украины: Мы подходим к болевой точке РФ

  • 27.02.2026, 13:03
Михаил Федоров
Фото: facebook.com mykhailofedorov.com.ua

Надо давить дальше.

Россия увеличила экспорт сырой нефти для того, чтобы получить больше денег и покрыть дефицит бюджета из-за войны. Поэтому необходимо ограничивать ее нефтяную переработку и давить на «теневой флот».

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

«Команда Минобороны активно включается в экономическую войну. Задача - работать над блокированием российского «теневого флота». Взялись за это, как за системный проект, где есть большая ответственная команда и экспертиза», - сказал он.

Федоров отметил, что Минобороны будет активно работать над ограничением переработки нефти в РФ и над другими важными направлениями.

Министр добавил, что уже начато сотрудничество с украинскими и международными институтами, НПО и службами, чтобы объединить их вокруг общей цели.

«Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти - им нужен «кэш». У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке», - подчеркнул Федоров.

