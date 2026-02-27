ВСУ поразили нефтебазу россиян в Луганске: бушует огромный пожар 2 27.02.2026, 13:15

Дым от огня виден за несколько километров.

Силы обороны Украины во второй раз за неделю нанесли удар по нефтебазе на юге оккупированного Луганска. Сейчас там бушует большой пожар, дым от которого виден за несколько километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем.

«Сегодня наши операторы отработали по нефтебазе во в.о. Луганске. Меньше топлива – меньше возможностей для маневров, ротаций и поддержки штурмовых действий. В современной войне логистика – это жизненно необходимая система для функционирования армии. Последовательное и систематическое поражение этой системы создает ощутимый результат.

Это техника, которая не будет двигаться. Танки не смогут навести орудия на украинские силы. Артиллерия не будет работать по нашим подразделениям. Логистические цепочки разорваны, планы – сорваны. Продолжаем истощать военный потенциал врага. Действуем точно. Двигаемся дальше», – говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ночью 27 февраля во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщили о нескольких взрывах, после которых за пределами города было видно зарево и пламя. Также сообщают о перебоях со светом.

Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что в оккупированном городе была поражена нефтебаза, которую российская армия использует для нужд оккупационных войск.

Последний удар по этой нефтебазе был в ночь на 22 февраля. А до этого атака была в ночь на 5 сентября 2025 года.

