27 февраля 2026, пятница, 14:38
СМИ: Афганистан нанес удар по ядерному объекту Пакистана

3
  • 27.02.2026, 14:02
  • 3,946
Сотни погибших и раненых.

Армия Афганистана атаковала ядерный объект Пакистана, заявило медиа Ariana News. Речь идет о возможном ударе по военной базе Кукул, связанном с пакистанской ядерной программой.

В результате удара погибли или получили ранения сотни людей, утверждает медиа. На видео с места событий — здание, вероятно, в Пакистане, вокруг которого много скорых и толпа. Других подтверждений инцидента пока не было.

Сообщение о возможном ударе появилось в соцсети около 11 часов 27 февраля. В сообщении говорится о базе Какул, а ведущий тем временем лаконично говорит, что пакистанские солдаты «погибли в результате афганского авиаудара в Пакистане». Уточняется, что больницы заполнены большим количеством раненых, которые находятся в плохом состоянии.

Отметим, накануне, 26 февраля, медиа сообщили об обмене ударами между Афганистаном и Пакистаном. Сначала появились сообщения о том, что афганцы, вероятно, обстреляли приграничные регионы соседней страны. После этого появились кадры бомбардировки Кабула: пакистанские военные нанесли серию ударов по стратегическим объектам противника.

После этого в Исламабаде заявили, что якобы погиб лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада и несколько топ-командиров Талибана: утром в сети появились опровержения, в которых ссылаются на два источника, которые видели их живыми.

