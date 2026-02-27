В России впервые массово объявили ракетную опасность 7 27.02.2026, 16:48

4,692

Из-за «Фламинго».

В России днем 27 февраля впервые с начала войны в Украине «ракетную опасность» объявляли одновременно как минимум в 13 регионах, большинство из которых не являются приграничными, пишет The Moscow Times.

О возможной ракетной атаке предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. По меньшей мере в восьми из них ракетная опасность объявлялась впервые. В некоторых регионах, например в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация обучающихся в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре.

ТАСС со ссылкой на правительство Чувашии сообщает, что одна украинская ракета «Фламинго» была сбита в небе над республикой, а другая «изменила курс и улетела за пределы региона». По информации Shot, в Чувашии были сбиты две «Фламинго».

В пятницу также массово вводились ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Оренбурга, Казани, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары и других городов. В Минобороны РФ официальную информацию об обстрелах российских регионов ракетами со стороны ВСУ не публиковали.

Также в ряде субъектов в пятницу объявляли о беспилотной опасности — в Белгородской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого Украина ударила ракетами «Фламинго» по ключевому стратегическому заводу в удмуртском Воткинске, где производят ракеты для комплексов «Искандер-М», «Тополь-М», «Орешник» и других систем.

