Макрон хочет расширить «ядерный зонтик» Франции над Европой
- 27.02.2026, 17:26
Берлин и Варшава все внимательнее прислушиваются к предложениям Парижа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон начал гонку со временем, у него осталось лишь 14 месяцев на посту, чтобы закрепить за Францией роль ведущей ядерной державы, готовой обеспечивать безопасность всей Европы. Решающий момент наступит в понедельник, когда он представит обновленную ядерную стратегию страны на атлантическом побережье, где базируются французские подводные ракетоносцы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
На фоне сомнений в надежности президента США Дональда Трампа, европейские столицы — прежде всего Берлин и Варшава — все внимательнее прислушиваются к предложениям Парижа. Германия, традиционно ориентированная на США, впервые публично допустила участие своих войск в операциях с французским и британским ядерным вооружением.
Макрону, однако, необходимо представить конкретные шаги — иначе его инициативы могут быть легко пересмотрены в случае победы ультраправой «Национального объединения» под руководством Марин Ле Пен или Джордана Барделлы. Только наиболее радикальные меры — например, размещение французских ядерных боеприпасов или истребителей Rafale в других европейских странах — могут стать необратимыми.
Франция рассматривает варианты увеличения ядерного арсенала и допуска европейских союзников к учениям Poker, моделирующим ядерный удар. Некоторые европейские парламентарии уже призвали разместить французские ядерные самолеты на территории других стран ЕС.
При этом Париж настаивает на красной линии: решение о применении ядерного оружия остается исключительно за Францией.
Возрастающий интерес к французскому «зонтику» во многом связан с возвращением Трампа и сдвигом позиций Германии. Однако внутри ЕС сохраняются опасения, что точечное расширение защиты создаст «зоны разного уровня безопасности», что может сыграть на руку Путину.
Угроза изменения власти во Франции в 2027 году уже влияет на расчеты европейских партнеров, многие из которых сомневаются, сможет ли Макрон закрепить новую ядерную архитектуру Европы до ухода из Елисейского дворца.