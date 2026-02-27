Макрон хочет расширить «ядерный зонтик» Франции над Европой 27.02.2026, 17:26

Эмманюэль Макрон

Берлин и Варшава все внимательнее прислушиваются к предложениям Парижа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал гонку со временем, у него осталось лишь 14 месяцев на посту, чтобы закрепить за Францией роль ведущей ядерной державы, готовой обеспечивать безопасность всей Европы. Решающий момент наступит в понедельник, когда он представит обновленную ядерную стратегию страны на атлантическом побережье, где базируются французские подводные ракетоносцы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне сомнений в надежности президента США Дональда Трампа, европейские столицы — прежде всего Берлин и Варшава — все внимательнее прислушиваются к предложениям Парижа. Германия, традиционно ориентированная на США, впервые публично допустила участие своих войск в операциях с французским и британским ядерным вооружением.

Макрону, однако, необходимо представить конкретные шаги — иначе его инициативы могут быть легко пересмотрены в случае победы ультраправой «Национального объединения» под руководством Марин Ле Пен или Джордана Барделлы. Только наиболее радикальные меры — например, размещение французских ядерных боеприпасов или истребителей Rafale в других европейских странах — могут стать необратимыми.

Франция рассматривает варианты увеличения ядерного арсенала и допуска европейских союзников к учениям Poker, моделирующим ядерный удар. Некоторые европейские парламентарии уже призвали разместить французские ядерные самолеты на территории других стран ЕС.

При этом Париж настаивает на красной линии: решение о применении ядерного оружия остается исключительно за Францией.

Возрастающий интерес к французскому «зонтику» во многом связан с возвращением Трампа и сдвигом позиций Германии. Однако внутри ЕС сохраняются опасения, что точечное расширение защиты создаст «зоны разного уровня безопасности», что может сыграть на руку Путину.

Угроза изменения власти во Франции в 2027 году уже влияет на расчеты европейских партнеров, многие из которых сомневаются, сможет ли Макрон закрепить новую ядерную архитектуру Европы до ухода из Елисейского дворца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com