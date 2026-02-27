В РФ арестовали зампреда правления «Газпром нефти» 2 27.02.2026, 19:13

Его обвиняют во взяточничестве.

Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова на два месяца, до 25 апреля, по обвинению в получении взяток на общую сумму около 30 млн росс. руб., передает «РИА Новости».

Джалябову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

Его задержали в Санкт-Петербурге накануне после допроса. По версии следствия, Джалябов в 2020–2021 годах, когда был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», получил взятки в виде квартиры и моторной лодки от руководителей коммерческих организаций за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и «общее покровительство».

По данным источника «Интерфакса», Джалябов за вознаграждение подписывал фиктивные акты о приемке невыполненных работ. МВД сообщало, что в качестве взяток он получил моторную лодку и квартиру в Сочи.

