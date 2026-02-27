Премьер Армении расстался с женой 27.02.2026, 22:02

Никол Пашинян

Никол Пашинян попросил у нее прощения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у своей теперь уже бывшей гражданской жены Анны Акопян, после того как та объявила о завершении их отношений.

Извинения политик принес в Telegram-канале.

«С уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», – заявил премьер.

Напомним, Акопян ранее написала в Facebook, что покидает их совместное жилье.

«Как я уже объявляла, мой брак с премьер-министром Николом Пашиняном расторгнут. Сегодня, 25 февраля, я покидаю правительственную резиденцию», – сообщила тогда бывшая первая леди.

Экс-супруга премьера также не исключила возбуждения против нее уголовного дела.

«Такое развитие событий возможно. Посмотрим, что будет», – отметила она.

Акопян 17 февраля сообщила, что ее гражданский брак с премьером Армении завершен. Тогда женщина не уточнила, поженились ли они или пара распалась.

Бывшая жена Пашиняна рассказывала, что познакомилась с ним в 1990-е, когда поступала на факультет журналистики Ереванского государственного университета. Будущий премьер Армении тогда оканчивал вуз.

У пары четверо детей: сын Ашот и три дочери – Мариам, Шушан и Арпи.

В декабре 2024 года Пашинян говорил, что они с Акопян «фактически женаты уже 27 лет, но не женаты». При этом он отметил, что речь не идет об официальном или церковном браке.

Сейчас Анна Акопян работает главным редактором крупной армянской газеты.

В 2018 году она говорила, что из-за статуса первой леди не может в полной мере заниматься работой, а также свободно комментировать действия правительства.

