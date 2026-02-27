Командир взвода 13-й бригады «Хартия» опубликовал репортаж с передовой под Купянском

Командир взвода 13-й бригады «Хартия» опубликовал репортаж с передовой под Купянском1
Юрий Бутусов показал интенсивность боев.
Командир взвода 13-й бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов опубликовал репортаж с передовой под Купянском (октябрь 2025 года), где он вместе с побратимами попал под прямую атаку российского FPV-дрона.
На дорогах под Купянском зафиксированы десятки проводов от вражеских FPV-дронов. Россияне используют технологию управления через оптоволокно, что делает дроны устойчивыми к средствам РЭБ.
Бутусов показывает интенсивность боев: постоянную работу артиллерии, применение кассетных снарядов и авиаударов КАБами по населенным пунктам.
В репортаже можно увидеть, что на дорогах много сожженной гражданской и военной техники, в частности расстрелянная машина скорой помощи. Передвижение возможно преимущественно пешком из-за постоянной охоты вражеских «бомберов» и FPV.
Несмотря на плотный огонь, украинские защитники продолжают удерживать высоты и готовиться к дальнейшему освобождению территорий.