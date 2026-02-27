Командир взвода 13-й бригады «Хартия» опубликовал репортаж с передовой под Купянском 1 27.02.2026, 22:49

1,232

Юрий Бутусов

Юрий Бутусов показал интенсивность боев.

Командир взвода 13-й бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов опубликовал репортаж с передовой под Купянском (октябрь 2025 года), где он вместе с побратимами попал под прямую атаку российского FPV-дрона.

На дорогах под Купянском зафиксированы десятки проводов от вражеских FPV-дронов. Россияне используют технологию управления через оптоволокно, что делает дроны устойчивыми к средствам РЭБ.

Бутусов показывает интенсивность боев: постоянную работу артиллерии, применение кассетных снарядов и авиаударов КАБами по населенным пунктам.

В репортаже можно увидеть, что на дорогах много сожженной гражданской и военной техники, в частности расстрелянная машина скорой помощи. Передвижение возможно преимущественно пешком из-за постоянной охоты вражеских «бомберов» и FPV.

Несмотря на плотный огонь, украинские защитники продолжают удерживать высоты и готовиться к дальнейшему освобождению территорий.

