закрыть
27 февраля 2026, пятница, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командир взвода 13-й бригады «Хартия» опубликовал репортаж с передовой под Купянском

1
  • 27.02.2026, 22:49
  • 1,232
Командир взвода 13-й бригады «Хартия» опубликовал репортаж с передовой под Купянском
Юрий Бутусов

Юрий Бутусов показал интенсивность боев.

Командир взвода 13-й бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов опубликовал репортаж с передовой под Купянском (октябрь 2025 года), где он вместе с побратимами попал под прямую атаку российского FPV-дрона.

На дорогах под Купянском зафиксированы десятки проводов от вражеских FPV-дронов. Россияне используют технологию управления через оптоволокно, что делает дроны устойчивыми к средствам РЭБ.

Бутусов показывает интенсивность боев: постоянную работу артиллерии, применение кассетных снарядов и авиаударов КАБами по населенным пунктам.

В репортаже можно увидеть, что на дорогах много сожженной гражданской и военной техники, в частности расстрелянная машина скорой помощи. Передвижение возможно преимущественно пешком из-за постоянной охоты вражеских «бомберов» и FPV.

Несмотря на плотный огонь, украинские защитники продолжают удерживать высоты и готовиться к дальнейшему освобождению территорий.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин