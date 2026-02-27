В ФРГ представили «жуков-разведчиков» для вооруженных сил НАТО 27.02.2026, 23:23

Технологии уже поступили заказчикам, включая Бундесвер.

Немецкая оборонная компания SWARM Biotactics объявила о начале использования программируемых роев насекомых-киборгов в интересах вооруженных сил стран НАТО. Как сообщил гендиректор предприятия Стефан Вильгельм, после успешных полевых испытаний в Европе и США технологии уже поступили заказчикам, включая Бундесвер, пишет Defense News Army.

Речь идет о так называемых биогибридных системах, в которых живые организмы (в данном случае насекомые) выступают в роли мобильной платформы. Они оснащаются миниатюрными электронными «рюкзаками» с камерами, датчиками, модулями связи и нейростимуляции. Используя электрические импульсы, оператор может удаленно управлять движением насекомого, направляя его в нужную сторону.

Основное предназначение разработки — ведение разведки в условиях так называемых «последних 50 метров»: в замкнутых пространствах, густонаселенных городских кварталах, туннелях и подземных коммуникациях, где применение традиционных микродронов ограничено из-за шума, воздушных потоков от винтов или невозможности использования спутниковой навигации.

Как поясняют разработчики, логика создания таких систем заключается в использовании эволюционно отработанных способностей насекомых к передвижению, выживанию и преодолению препятствий. Задача инженеров сводится к созданию надежного интерфейса управления и миниатюризации полезной нагрузки.

В компании подчеркивают, что основным преимуществом подхода является возможность масштабирования за счет разведения, а не заводского производства. Это потенциально может изменить экономику и логистику применения расходуемых разведывательных средств в городских операциях. При этом в SWARM Biotactics признают, что использование биологических компонентов накладывает особые требования к контролю breeding, биобезопасности и стандартизации характеристик живых платформ.

