Против пошлин Трампа подали более двух тысяч исков 28.02.2026, 5:36

Компании требуют возмещения уплаченных ими пошлин за импорт.

Общее число исков по поводу таможенных пошлин президента США Дональда Трампа, отмененных Верховным судом, увеличилось до более чем 2000. Об том сообщает Bloomberg.

Более 100 компаний, включая FedEx Corp., Dyson Inc., Dollar General Corp., Bausch & Lomb Inc., Brooks Brothers и L’Oreal SA, подали иски к администрации президента Трампа, требуя возмещения уплаченных ими пошлин за импорт. Суммарно импортеры, пишет Bloomberg, за десятимесячный период работы тарифов заплатили более $170 млрд налогов.

«Если FedEx получит возмещение, мы также вернем деньги грузоотправителям и потребителям, которые первоначально понесли эти расходы», — объяснили в логистическом гиганте FedEx.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

