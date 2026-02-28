закрыть
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией

  • 28.02.2026, 6:54
Речь идет о банке MBaer.

Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA) Швейцарии отозвало лицензию у банка MBaer и приняло решение о его ликвидации. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проверка показала, что у банка были серьезные проблемы с контролем за операциями клиентов. По данным регулятора, финансовое учреждение плохо соблюдало правила по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками. Особенно это касалось клиентов, находящихся под санкциями Швейцарии или международных структур. В результате им удавалось обходить заморозку активов.

Расследование против MBaer началось еще в 2024 году. Выяснилось, что абсолютное большинство клиентов банка (80%) относились к группе повышенного риска. Банк нередко игнорировал рекомендации собственной службы комплаенса, не проверял должным образом происхождение средств и иногда не сообщал о подозрительных операциях или делал это слишком поздно. В отдельных случаях он проводил операции для людей из санкционных списков или тех, чьи счета были заморожены.

Регулятор посчитал нарушения системными и слишком серьезными, чтобы их можно было быстро исправить. Параллельно с этим начаты отдельные разбирательства против четырех человек, которые могли быть ответственны за данные нарушения.

