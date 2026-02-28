закрыть
28 февраля 2026, суббота, 9:08
Популярную партию в Германии подозревают в сливе секретных данных России

  • 28.02.2026, 8:45
Популярную партию в Германии подозревают в сливе секретных данных России
Рюдигер Лукассен
Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Сведения касались вопросов обороны НАТО.

Ультраправая партия Германии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась к федеральному правительству с требованием предоставить подробную информацию о возможных уязвимостях в системе обороны НАТО, заявил представитель партии по вопросам обороны Рюдигер Лукассен.

Об этом сообщает Politico.

Запрос о пробелах в НАТО

В письме от 19 февраля, с которым ознакомилось издание, Лукассен попросил информировать оборонный комитет Бундестага о результатах учений НАТО Hedgehog 2025, проходивших в Эстонии.

В обращении он уточнил: «Какие пробелы в возможностях были обнаружены — особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войне, командных возможностях и защите мобильных сил?».

Учения включали участие украинских специалистов по беспилотникам, которые применили тактику, отработанную на поле боя, чтобы условно «нейтрализовать» подразделения Альянса.

Реакция властей и экспертов

Депутат оборонного комитета Христианско-демократического союза Флориан Дорн выразил обеспокоенность возможной утечкой данных, отметив: «Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность».

Ранее действия АдГ уже вызывали опасения в связи с риском разглашения информации, представляющей интерес для России.

Ответ партии

В самой «Альтернативе для Германии» отвергли предположения о скрытых мотивах, подчеркнув, что запросы на информацию — стандартный инструмент парламентского контроля.

