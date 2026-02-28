Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране 28.02.2026, 10:52

Атакован город Исфахан.

По предварительной информации, Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране. В частности, кроме Тегерана был атакован город Исфахан, где расположен один из ядерных объектов, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на израильские СМИ.

Эксперты называют Исфахан «сердцем» атомной индустрии Ирана. Но он далеко не единственный. Иранская ядерная программа специально спроектирована как децентрализованная сеть: если уничтожат один объект, другие смогут продолжить работу.

В Исфахане расположен Центр ядерных технологий, включающий несколько заводов и исследовательских реакторов. Там находится завод по обогащению урана. В феврале 2026 года МАГАТЭ сообщало, что именно в подземных хранилищах Исфахана Иран спрятал запасы высокообогащенного урана (до 60%), чтобы спасти их от ударов. Спутниковые снимки фиксировали, как иранцы спешно накрывали поврежденные цеха новыми крышами и укрепляли входы в туннели.

Таким образом в феврале 2026 года Иран использовал тактику «рассредоточения». Самые ценные материалы – обогащенный уран и центрифуги последнего поколения – были перемещены из наземных лабораторий Исфахана в глубокие туннели под горами в районе Натанза и Фордо.

