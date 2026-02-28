закрыть
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки

  • 28.02.2026, 11:44
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки
Дональд Трамп

Это уникальный шанс за много поколений.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев захватить контроль над собственным государством после завершения военной операции США, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

«Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки. Власть будет принадлежать вам. Это, вероятно, ваш единственный шанс за много поколений», — сказал президент в видеообращении.

Он заявил, что выполняет то, на что не решился ни один из его предшественников.

«Много лет вы просили Америку о помощи, но так ее и не получили. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня. Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотели, — посмотрим, что вы сделаете дальше», — сказал он.

«Америка поддерживает вас сокрушительной мощью и разрушительной силой. Сейчас время взять судьбу в свои руки и открыть путь к процветающему и славному будущему, которое уже близко», — продолжил он.

«Настало время действовать. Не упустите его», — заключил президент.

