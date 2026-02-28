Нетаньяху призвал к смене режима в Тегеране 28.02.2026, 11:58

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля поблагодарил Трампа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к смене режима в Тегеране, выступив в субботу утром со своим первым видеообращением после начала совместных ударов США и Израиля по Ирану, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Нетаньяху обратился ко «всем слоям иранского народа», призвав их «сбросить ярмо тирании и привести к рождению свободного и мирного Ирана». Он подчеркнул, что «совместные действия создадут условия, при которых смелые граждане Ирана смогут взять свою судьбу в собственные руки».

Во время 12-дневной войны с Ираном в июне Нетаньяху уже обращался к иранцам с призывом подняться против режима.

Начав свое обращение, он поблагодарил президента Дональда Трампа «за его историческое лидерство».

«Этому убийственному террористическому режиму нельзя позволить получить ядерное оружие, которое дало бы ему возможность угрожать всему человечеству», — заявил Нетаньяху.

