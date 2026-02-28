Иран запустил ракеты по Катару и Бахрейну
- 28.02.2026, 12:42
Целью могли быть военные базы США.
Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива. Целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах.
Многочисленные взрывы прогремели в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре. Об этом сообщает (CNN https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-attack-02-28-26-hnk-intl?post-id=cmm63e86e000f3j6setkp1uq8).
«Сообщается о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, где расположены базы США. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан немедленно переместиться в ближайшее безопасное место», – указано в сообщении издания.
По данным бахрейнского информационного агентства BNA, под ракетной атакой оказался Центр обслуживания Пятого флота США. Эта атака «непосредственно задела инфраструктуру американских военно-морских сил в регионе».
Также, по данным Reuters, взрывы прогремели в столице Объединенных Арабских эмиратов – Абу-Даби.
А в Катаре заявили о перехвате в своем воздушном пространстве двух иранских ракет.