ЦАХАЛ: США и Израиль несколько месяцев готовили совместную операцию против Ирана

  • 28.02.2026, 12:54
Цель кампании — значительно ослабить иранский режим.

Представители Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что перед началом совместных ударов по Ирану США и Израиль готовились к операции «в течение нескольких месяцев», пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Благодаря такой координации обе стороны смогли осуществить «широкомасштабную согласованную операцию».

Цель кампании — «значительно ослабить иранский режим и нейтрализовать угрозы существованию Израиля». Ранее CNN отмечал, что первыми целями Израиля стали иранские баллистические ракеты и пусковые установки.

«Истребители ВВС Израиля продолжают наносить удары по целям на территории Ирана, опираясь на точные разведданные», — заявили в ЦАХАЛ. «Операции будут продолжаться столько, сколько потребуется».

