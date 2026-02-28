закрыть
Reuters: Ликвидированы командиры КСИР и политические лидеры Ирана

  • 28.02.2026, 13:41
  • 1,218
Reuters: Ликвидированы командиры КСИР и политические лидеры Ирана

По предварительным данным, убит и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции.

Иранский источник, близкий к режиму, сообщил агентству Reuters, что в результате ударов Армии обороны Израиля и американских военных убиты высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленные политические деятели Ирана, пишет newsru.co.il.

По предварительным данным, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур также был убит в результате совместного авиаудара США и Израиля.

В социальных сетях распространяются видео последствий ударов по домам ведущих политиков в Тегеране.

По неподтвержденным данным, мог быть ликвидирован лидер исламской революции Али Хаменеи.

