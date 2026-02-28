В Израиле назвали ключевые цели операции «Рык льва» в Иране 28.02.2026, 15:10

Военные создают условия для свержения иранского режима.

Источник в политических кругах Израиля прокомментировал операцию «Рык льва», которую проводят ВВС ЦАХАЛа в Иране.

Об этом сообщает издание Axios.

«Цель состоит в том, чтобы создать все условия для свержения иранского режима. Мы нацелены на всё иранское руководство — политическое и военное, прошлое, настоящее и будущее. Развитие событий также будет зависеть от того, насколько активно выступит иранский народ», — говорится в заявлении.

Также чиновник добавил, что Израиль пытался ликвидировать в Иране верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. В настоящее время была полностью уничтожена резиденция Хаменеи в Тегеране.

Как уже сообщалось, два высокопоставленных источника в израильской системе безопасности заявили, что операция против Ирана будет продолжаться несколько дней. Подготовка к ней велась в условиях строжайшей секретности. В течение последнего месяца главком ЦАХАЛа, генерал-лейтенант Эяль Замир, и командующий ВВС Израиля, генерал Томер Бар, проводили личные встречи и инструктажи с участниками операции. Чтобы скрыть реальные действия, главком даже принял участие в обычном ужине накануне.

