Дворец Хаменеи в Тегеране полностью разрушен
- 28.02.2026, 15:16
Спутниковые снимки показали руины и черный дым над тем, что осталось от резиденции аятоллы.
Дворец верховного правителя Ирана Али Хаменеи был полностью разрушен в результате ударов Израиля в субботу, 28 февраля, сообщает Times of Israel.
Channel 12 сообщает, что пока неясно, находился ли Хаменеи в дворце. Также сообщается, что все ключевые лидеры Ирана стали целями ударов, нанесенных сегодня.
Как сообщает NYT, спутниковые снимки показывают черный столб дыма и обширные повреждения в комплексе аятоллы Али Хаменеи в Тегеране, хотя его местонахождение остается неизвестным. На снимке, сделанном Airbus в субботу утром, видны обрушенные здания комплекса, который обычно служит резиденцией Хаменеи и основным помещением для приема высокопоставленных чиновников.
Израильский чиновник ранее заявил, что удары, нанесенные по Ирану, были направлены против верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
Агентство Reuters сообщает, что после прямого удара по сердцу комплекса Хаменеи был эвакуирован из Тегерана под усиленной охраной. Его переместили в засекреченный укрепленный объект за пределами города. Точное местоположение и состояние лидера пока остаются неизвестны.
Наглядное разрушение дворца сигнализирует о серьезной пробоине в системе противовоздушной обороны вокруг самого защищенного участка Ирана. Удар служит явным предупреждением о слабости охраны ключевых объектов режима.