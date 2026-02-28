Российский «Шахед» упал в 10 метрах от дома мэра Днепра 28.02.2026, 15:51

Ситуацию спасла обычная подпорная стенка.

В ночь на 28 февраля Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый «Шахед» упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Об этом сообщается в Telegram-канале Филатова.

«Сбитый «Шахед» упал в 10 метрах от моего частного дома. Не в 100, не в 500, не где-то там на горизонте. В 10-ти. Ситуацию здесь спасла обычная толстая подпорная стенка», - сообщил мэр.

В то же время Филатов подчеркнул, что не намекает на покушение, ведь в прифронтовом Днепре каждый может оказаться на его месте.

Также мэр опроверг домыслы, что «наводит огонь», разглашая свое местонахождение. Он отметил, что в миллионном городе каждый второй знает, где именно живет глава города.

