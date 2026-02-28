Макрон созвал экстренное заседание Совбеза ООН 28.02.2026, 16:55

2,388

Иранский народ должен иметь возможность свободно строить свое будущее.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ударов США и Израиля по Ирану и иранских ударов по Израилю, а также Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены американские базы.

«Продолжающаяся эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что сейчас у него нет другого выбора, кроме как добросовестно начать переговоры о прекращении своей ядерной и баллистической программ, а также своей деятельности по дестабилизации в регионе. Это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности всех жителей Ближнего Востока», — говорится в заявлении Макрона, опубликованном в соцсети X.

Президент Франции также подчеркнул, что «иранский народ должен иметь возможность свободно строить свое будущее».

Макрон добавил, что Франция делает все необходимое для «обеспечения безопасности нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке» и находится «в тесном контакте с европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке».

The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.



At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com