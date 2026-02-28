CNN: Цель США и Ирана — обезглавить режим аятолл 28.02.2026, 17:36

Есть косвенные признаки того, что у Тегерана большие потери.

Первые признаки указывают на тщательно спланированный удар по «обезглавливанию» руководства Ирана со стороны США и Израиля, сообщает CNN.

Пока неясно, кто именно из иранского руководства мог пострадать. Звучат заверения о благополучии высших лидеров, однако успех Израиля в разрушении системы безопасности Тегерана во время прошлогодней 12-дневной войны позволяет предположить, что на подобный шаг он не пошёл бы вновь, не рассчитывая на столь же жёсткую и эффективную реализацию.

Ярость и масштаб иранского ответа — при том, что их арсенал, вероятно, уже не столь внушителен, как им хотелось бы, — могут свидетельствовать о потерях на высоком уровне, а также о стремлении использовать ракеты, пока такая возможность ещё сохраняется.

Теоретически у Ирана может оказаться значительно больший запас ракет средней и большой дальности, чем считалось ранее, и Израиль продвигает версию о быстро восстановленной ракетной программе. Однако более вероятно, что страна всё ещё ослаблена прошлогодним конфликтом, и важно помнить, что эта слабость не исчезает лишь потому, что был нанесён ответный удар по американским объектам.

Подробности о целях, поражённых на территории Ирана, продолжают поступать, но ясно, что среди них есть правительственные здания. Во время 12-дневной войны Израиль наносил удары по конкретным помещениям в отдельных жилых домах. Маловероятно, что после того конфликта израильтяне не усилили разведывательные усилия; возможно, сейчас у них есть более чёткое представление о том, кто и чем занимается в иранском силовом аппарате.

В каком моменте находится война теперь? Американские силы в регионе не рассчитаны на многонедельную затяжную кампанию или на полномасштабную войну с целью физического свержения иранского режима. «Несколько дней» — по меркам подобных конфликтов срок небольшой. Поэтому можно ожидать продолжения серии точечных ударов по конкретным целям, после чего возможна пауза — возможно, как сигнал о готовности к переговорам, если они начнутся быстро.

