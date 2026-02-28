закрыть
Моссад обратился к жителям Ирана

  • 28.02.2026, 18:19
Моссад обратился к жителям Ирана

Израильские спецслужбы опубликовали сообшение на фарси.

В тексте, распространяемом в сети, содержится прямой призыв израильских спецслужб фиксировать последствия атак и передавать материалы.

«Дорогие иранцы, вы видели атаки на здания режима? На штабы и базы сил безопасности? Бегство жителей, разрушения, протесты? Присутствие сил безопасности?» — говорится в обращении Моссада.

Далее в сообщении содержится призыв: «Продолжайте снимать и присылать нам фотографии».

Корпус стражей Исламской революции объявил о нанесении удара по боевому вспомогательному судну Командования военно-морских перевозок США. По утверждению иранской стороны, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетной атаки, проведенной военно-морскими силами КСИР.

В заявлении также говорится, что другие американские военно-морские объекты в регионе остаются в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников. В КСИР предупредили, что будут сохранять такую позицию до тех пор, пока продолжаются атаки против Ирана. Официальных комментариев со стороны США пока не поступало, информация о характере повреждений и состоянии экипажа уточняется.

