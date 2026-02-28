закрыть
28 февраля 2026, суббота, 19:32
Reuters: Ликвидированы глава КСИР и министр обороны Ирана

  • 28.02.2026, 18:45
  • 2,080
Reuters: Ликвидированы глава КСИР и министр обороны Ирана

Возможно, также погиб также секретарь Высшего совета обороны.

В результате израильских ударов по Ирану погибли глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур и министр обороны страны Амир Насирзаде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее о смерти Пакпура и Насирзаде объявляли израильские официальные лица и СМИ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, не называя имен, заявил: «Мы, возможно, потеряли несколько командиров, но это не такая уж большая проблема». Издание Iran International со ссылкой на свои источники сообщает, что погиб также секретарь Высшего совета обороны Ирана Али Шамхани.

Удары Израиля по Ирану были нанесены утром 28 февраля в координации с США. Удары произошли на фоне напряженности, которая нарастала во время переговоров по иранской ядерной программе последние пару недель. В четверг, 26 февраля, в Женеве прошел второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Целями Израиля стали правительственные здания и военные объекты. В ответ Иран обстрелял территорию Израиля, а также военные базы США в Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

