закрыть
28 февраля 2026, суббота, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бахрейне иранский дрон попал в многоэтажку

  • 28.02.2026, 20:35
  • 2,144
В Бахрейне иранский дрон попал в многоэтажку

Видеофакт.

В столице Бахрейна Манаме иранские дроны атаковали жилые дома, сообщило Министерство внутренних дел в субботу, 28 февраля.

«Несколько жилых домов в Манаме стали целью атаки. Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции на объектах. Дополнительные детали будут обнародованы позже», — говорится в сообщении.

Очевидцы публиковали в соцсетях момент попадания иранского дрона в многоэтажку, пишет New Voice.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук