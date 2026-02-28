В Бахрейне иранский дрон попал в многоэтажку
- 28.02.2026, 20:35
Видеофакт.
В столице Бахрейна Манаме иранские дроны атаковали жилые дома, сообщило Министерство внутренних дел в субботу, 28 февраля.
«Несколько жилых домов в Манаме стали целью атаки. Гражданская оборона продолжает тушение пожаров и спасательные операции на объектах. Дополнительные детали будут обнародованы позже», — говорится в сообщении.
Очевидцы публиковали в соцсетях момент попадания иранского дрона в многоэтажку, пишет New Voice.