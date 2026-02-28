Наследный принц Ирана обратился к военным и силовикам
- 28.02.2026, 21:14
Окончательная победа будет за народом.
Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, живущий за границей, обратился в X к военным и силовикам с призывом поддержать народ и помочь «обеспечить стабильный и безопасный переход» власти, в противном случае, предупредил он, «вы потонете вместе с кораблем Хаменеи и его рушащимся режимом».
Пехлеви назвал удары Израиля и США по Ирану «гуманитарной интервенцией», целью которой, по его словам, является режим, а не сама страна и иранцы. Он подчеркнул, что окончательная победа за народом, и призвал соотечественников вскоре вернуться на улицы.
«Прошу вас пока оставаться дома, сохранять спокойствие и беречь себя. Будьте бдительны и готовы вернуться на улицы для финальной акции в подходящее время, о котором я вам сообщу», — говорится в его обращении.
هممیهنان عزیزم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 28, 2026
لحظاتی سرنوشتساز پیشِ روی ماست.
کمکی که رئیسجمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.
اما، با وجود رسیدن این کمک،… pic.twitter.com/kRiamgeCpS
Сын последнего шаха также обратился к американскому президенту Дональду Трампу, заявив: «Уважаемый народ Ирана, несмотря на жестокие репрессии и убийства, совершаемые этим режимом, мужественно держался почти два месяца. Прошу вас проявить максимальную осторожность для сохранения жизней мирных жителей и моих соотечественников. Народ Ирана — ваши союзники и союзники свободного мира, и он не забудет вашу помощь в самый сложный период современной истории Ирана».