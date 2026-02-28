В Москве на улице Кадырова взорвалась квартира сотрудников «Госзнака» 28.02.2026, 22:50

Речь может идти о срабатывании мощного взрывного устройства.

В жилом доме на улице Кадырова в российской столице Москве 27 февраля произошёл взрыв в квартире, где проживают сотрудники «Госзнака». Официальной версией случившегося назван взрыв газового баллона, якобы использовавшегося при монтаже натяжных потолков. Однако источники проекта «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что речь может идти о срабатывании мощного взрывного устройства.

По данным проекта, устройство было заложено в квартире супружеской пары, где и муж, и жена работают в «Госзнаке». Глава семьи во время пандемии коронавируса оформлял пропуск, указывая местом работы Московский монетный двор.

В результате взрыва ударной волной выбило фасадную плиту. Пострадали мужчина и его несовершеннолетняя дочь. Супругов в момент происшествия дома не было. Сообщается, что мужчина до сих пор не пришёл в сознание.

В публикации также отмечается, что дом не газифицирован. Кроме того, хозяйка квартиры отрицала проведение каких-либо ремонтных работ, для которых мог бы использоваться газовый баллон.

После инцидента к месту происшествия прибыло большое количество сотрудников ФСБ. По словам соседей, на улице слышали разговоры представителей спецслужб о том, что случившееся может быть терактом. Неизвестно, хранил ли мужчина взрывное устройство у себя дома или оно было передано ему, например, в виде посылки.

Накануне о взрыве в этом доме писали российские федеральные СМИ. Сначала причины произошедшего не уточнялись, позже была опубликована версия о взрыве газового баллона для установки натяжных потолков. По их данным, в результате инцидента пострадал один человек.

