закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 0:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многие иранцы радуются ударам США и Израиля по режиму аятолл

  • 28.02.2026, 23:25
  • 1,736
Многие иранцы радуются ударам США и Израиля по режиму аятолл

Силовиков режима призывают сложить оружие.

Жители нескольких городов Ирана сообщили о громких взрывах. Видеозаписи, распространяющиеся в социальных сетях, показывают, как люди в панике бегут от мест взрывов, на этом фоне слышны крики и плач.

Однако, по данным Персидской службы BBC, одновременно среди части населения царят иные настроения — своего рода облегчение, а местами даже радость. Это те, кто считает, что падение режима возможно только в результате военного вмешательства.

На одном из видео женщина с явным нотками облегчения в голосе говорит, что резиденция аятоллы Хаменеи подверглась удару.

На другом ролике подростки в школе танцуют и скандируют «я люблю Трампа».

Многие ожидали возможной атаки США. Еще с прошлой ночи у автозаправок выстроились длинные очереди, а многие жители Тегерана начали покидать город и направляться на север, к Каспийскому морю, в более безопасные, по их мнению, районы.

Поскольку с начала ударов в стране фактически действует почти полная блокировка интернета, связаться с кем-либо внутри Ирана крайне сложно. Некоторым людям ненадолго удалось получить доступ к интернету с помощью Starlink и частных сетей, и, возможно, у них получится сделать это снова.

Тем не менее, BBC удалось связаться с несколькими иранцами, которые рассказали о ситуации в Тегеране.

«Мы слышали множество взрывов. Я живу в центре Тегерана», — сообщил один из них в эфире программы Би-би-си Newshour.

До отключения интернета некоторые иранцы публиковали сообщения в социальных сетях на случай, если погибнут в результате авиаударов.

Один из пользователей написал: «Будь проклята исламская диктатура, которая развязала эту войну. Мы уже пережили три войны».

Другой написал: «Обещайте, что если с нами что-то случится, вы позаботитесь о наших детях и будете очень-очень добры к ним. Скажите им, что мы сделали все, что могли — мы выходили на молчаливые марши, голосовали, работали на нескольких работах, терпели огромные трудности».

По данным Персидской службы BBC, многие иранцы, пережившие события, которые называют одним из самых кровавых подавлений гражданского населения в современной истории, теперь приветствуют смену режима — даже если она произойдет в результате военного вмешательства и гибели высокопоставленных чиновников.

Во время протестов более месяца назад, в ходе которых погибли тысячи человек, президент США Дональд Трамп призывал иранцев продолжать протесты, сказав, что «помощь уже в пути».

Теперь некоторые иранцы сообщают о получении текстовых сообщений со словами «помощь пришла», в которых людей призывают оставаться дома, а силовиков режима — сложить оружие.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип