Многие иранцы радуются ударам США и Израиля по режиму аятолл 28.02.2026, 23:25

Силовиков режима призывают сложить оружие.

Жители нескольких городов Ирана сообщили о громких взрывах. Видеозаписи, распространяющиеся в социальных сетях, показывают, как люди в панике бегут от мест взрывов, на этом фоне слышны крики и плач.

Однако, по данным Персидской службы BBC, одновременно среди части населения царят иные настроения — своего рода облегчение, а местами даже радость. Это те, кто считает, что падение режима возможно только в результате военного вмешательства.

На одном из видео женщина с явным нотками облегчения в голосе говорит, что резиденция аятоллы Хаменеи подверглась удару.

На другом ролике подростки в школе танцуют и скандируют «я люблю Трампа».

Многие ожидали возможной атаки США. Еще с прошлой ночи у автозаправок выстроились длинные очереди, а многие жители Тегерана начали покидать город и направляться на север, к Каспийскому морю, в более безопасные, по их мнению, районы.

Поскольку с начала ударов в стране фактически действует почти полная блокировка интернета, связаться с кем-либо внутри Ирана крайне сложно. Некоторым людям ненадолго удалось получить доступ к интернету с помощью Starlink и частных сетей, и, возможно, у них получится сделать это снова.

Тем не менее, BBC удалось связаться с несколькими иранцами, которые рассказали о ситуации в Тегеране.

«Мы слышали множество взрывов. Я живу в центре Тегерана», — сообщил один из них в эфире программы Би-би-си Newshour.

До отключения интернета некоторые иранцы публиковали сообщения в социальных сетях на случай, если погибнут в результате авиаударов.

Один из пользователей написал: «Будь проклята исламская диктатура, которая развязала эту войну. Мы уже пережили три войны».

Другой написал: «Обещайте, что если с нами что-то случится, вы позаботитесь о наших детях и будете очень-очень добры к ним. Скажите им, что мы сделали все, что могли — мы выходили на молчаливые марши, голосовали, работали на нескольких работах, терпели огромные трудности».

По данным Персидской службы BBC, многие иранцы, пережившие события, которые называют одним из самых кровавых подавлений гражданского населения в современной истории, теперь приветствуют смену режима — даже если она произойдет в результате военного вмешательства и гибели высокопоставленных чиновников.

Во время протестов более месяца назад, в ходе которых погибли тысячи человек, президент США Дональд Трамп призывал иранцев продолжать протесты, сказав, что «помощь уже в пути».

Теперь некоторые иранцы сообщают о получении текстовых сообщений со словами «помощь пришла», в которых людей призывают оставаться дома, а силовиков режима — сложить оружие.

