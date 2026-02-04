На российское Приамурье надвигается энергетический коллапс 6 4.02.2026, 15:44

6,222

Из-за нехватки угля и износа ТЭЦ.

На Благовещенской тепловой электростанции (БТЭЦ), крупнейшей в Амурской области РФ, возник риск серьезных аварий, которые могут оставить без электро- и теплоснабжения около 170 тысяч жителей столицы региона. Об этом в Совете Федерации во вторник сообщил замглавы правительства Приамурья Павел Матюхин, пишет The Moscow Times.

«Ситуация с топливом в регионе близка к пределу. Один из двух угольных разрезов истощен, на втором невозможно нарастить добычу из-за сложнейших геологических условий и полного износа производства. До 50% топлива на сегодняшний день на ТЭЦ и на 340 котельных ЖКХ региона из 550 поставляется непроектный уголь. Ну, понятно, что подвергается преждевременному износу оборудование, разрушению», — цитирует Матюхина «Интерфакс».

По его словам, региону срочно требуется газопровод, который позволит перевести ТЭЦ на газ. Однако у «Газпрома» денег на такой проект нет, сообщил на том же заседании Совфеда член правления компании Владимир Марков. Нужно протянуть 200 км трубопровода, это потребует 50 млрд рублей, привел он расчеты.

В декабре 2025 года директор БТЭЦ Андрей Сазанов сообщал, что ежегодная потребность станции составляет 2,15 млн тонн бурого угля, но из-за снижения добычи основного поставщика — компании «Русский уголь» — приходится использовать другой тип этого минерала.

«Мы вынуждены завозить из Красноярского края порядка 30% необходимого объема угля, который не соответствует по техническим характеристикам — обладает абразивностью и высокой теплоотдачей, что приводит к катастрофически быстрым темпам износа оборудования», — пояснял Сазанов. Он также уточнял, что в 2025 году на фоне износа оборудования на ремонтные работы на станции, которая начала работать в 1976 году, было 1,5 млрд рублей — втрое больше чем в 2024-м.

БТЭЦ входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания» (группа «РусГидро»). Мощность станции по теплоэнергии — более 1 тыс. Гкал/ч, по электроэнергии — 404 МВт. Она обеспечивает электричеством до 90% Благовещенска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com