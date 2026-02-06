14 мая 2026, четверг, 8:54
В Колумбии неизвестные открыли огонь по кортежу сенатора

Есть погибшие.

В Колумбии неизвестные из автоматического оружия обстреляли кортеж одного из действующих сенаторов, в результате чего несколько охранников политика погибли.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нападение произошло за несколько недель до важных парламентских выборов, запланированных на 8 марта 2026 года.

По данным агентства, инцидент произошел во время движения кортежа политика в восточной части страны, когда в сторону транспорта открыли огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки несколько охранников сенатора погибли, информации о последствиях для политиков или гражданских пока нет.

Атака на кортеж произошла за месяц до начала избирательной кампании, когда граждане будут голосовать за состав конгресса Колумбии, а также в разгар подготовки к президентской гонке в мае-июне 2026 года.

Такой уровень насилия лишь усиливает опасения относительно безопасности политических деятелей и стабильности предвыборного процесса в стране, имеющей долгую историю политических нападений и связанных с ними расследований.

Пока официальные комментарии от колумбийских правоохранителей или от самого сенатора о нападении не поступали. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств стрельбы и поиск возможных свидетелей или доказательств, которые помогли бы установить мотивы и виновных в нападении.

Bloomberg пишет, что подобные нападения происходят на фоне обострения политического напряжения в Колумбии: еще в 2025 году один из ведущих оппозиционных сенаторов и потенциальных кандидатов в президенты, Мигель Урибе Турбай, подвергся серьезному покушению на жизнь во время предвыборной кампании. Тогда нападение произошло на площади в Боготе - политик получил несколько огнестрельных ранений и долго лечился в критическом состоянии.

