СМИ: В замглавы ГРУ Минобороны РФ стреляла женщина

СМИ: В замглавы ГРУ Минобороны РФ стреляла женщина21
- 6.02.2026, 13:54
- 16,046
На генерал-лейтенанта напали при выходе из квартиры.
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ).
Как рассказали источники «Ъ» российские силовики, нападение произошло около семи часов утра. Российский генерал направлялся на работу, внизу его ждала служебная машина с водителем.
На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды. Преступник, которым по одной из версий могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь.
Алексеева госпитализировали (в тяжелом состоянии.