СМИ: В замглавы ГРУ Минобороны РФ стреляла женщина 21 6.02.2026, 13:54

16,046

Владимир Алексеев

На генерал-лейтенанта напали при выходе из квартиры.

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ).

Как рассказали источники «Ъ» российские силовики, нападение произошло около семи часов утра. Российский генерал направлялся на работу, внизу его ждала служебная машина с водителем.

На площадке Алексеев столкнулся с неизвестным, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды. Преступник, которым по одной из версий могла быть женщина, ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь.

Алексеева госпитализировали (в тяжелом состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com