В Москве стреляли в замначальника ГРУ Минобороны России

В Москве стреляли в замначальника ГРУ Минобороны России45
- 6.02.2026, 11:02
- 27,426
Владимира Алексеева госпитализировали.
В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ). Об этом сообщили в Следственном комитете. Утверждается, что генерал был ранен и госпитализирован, сообщает «Радио Свобода».
Согласно сообщению, неизвестный открыл по военному огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину.
64-летний генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого замглавы Главного управления Генштаба — это орган военной разведки.
В 2017 году Алексеев руководил военной разведкой в Сирии, а затем получил звание Героя России.
Во время мятежа Пригожина в июне 2023 года Алексеев обращался к бойцам ЧВК Вагнера и называл поход на Москву «помешательством». Также он принимал участие в переговорах Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Алексеев родился в Украине — в селе Голодьки Винницкой области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины его обвиняют в разведывательном обеспечении агрессии против Украины и подготовке данных для нанесения ударов по украинской территории, в том числе по гражданским объектам.
В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако как правило речь шла не о стрельбе, а о взрывах.