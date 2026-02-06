В Москве стреляли в замначальника ГРУ Минобороны России 45 6.02.2026, 11:02

Владимир Алексеев

Владимира Алексеева госпитализировали.

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ). Об этом сообщили в Следственном комитете. Утверждается, что генерал был ранен и госпитализирован, сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, неизвестный открыл по военному огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину.

64-летний генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого замглавы Главного управления Генштаба — это орган военной разведки.

В 2017 году Алексеев руководил военной разведкой в Сирии, а затем получил звание Героя России.

Во время мятежа Пригожина в июне 2023 года Алексеев обращался к бойцам ЧВК Вагнера и называл поход на Москву «помешательством». Также он принимал участие в переговорах Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Алексеев родился в Украине — в селе Голодьки Винницкой области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины его обвиняют в разведывательном обеспечении агрессии против Украины и подготовке данных для нанесения ударов по украинской территории, в том числе по гражданским объектам.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако как правило речь шла не о стрельбе, а о взрывах.

