закрыть
14 мая 2026, четверг, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москве стреляли в замначальника ГРУ Минобороны России

45
  • 6.02.2026, 11:02
  • 27,426
В Москве стреляли в замначальника ГРУ Минобороны России
Владимир Алексеев

Владимира Алексеева госпитализировали.

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России (военная разведка, известная как ГРУ). Об этом сообщили в Следственном комитете. Утверждается, что генерал был ранен и госпитализирован, сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, неизвестный открыл по военному огонь в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину.

64-летний генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого замглавы Главного управления Генштаба — это орган военной разведки.

В 2017 году Алексеев руководил военной разведкой в Сирии, а затем получил звание Героя России.

Во время мятежа Пригожина в июне 2023 года Алексеев обращался к бойцам ЧВК Вагнера и называл поход на Москву «помешательством». Также он принимал участие в переговорах Евгения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Алексеев родился в Украине — в селе Голодьки Винницкой области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины его обвиняют в разведывательном обеспечении агрессии против Украины и подготовке данных для нанесения ударов по украинской территории, в том числе по гражданским объектам.

В результате покушений в России в последние годы погибли несколько высокопоставленных военных, однако как правило речь шла не о стрельбе, а о взрывах.

Написать комментарий 45

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин