14 мая 2026, четверг, 15:04
В Витебской области продают необычную усадьбу с выходом к озеру

  6.02.2026, 14:35
Как она выглядит и сколько стоит.

Под Чашниками продают усадьбу с двумя домами А-фрейм («дом-шалаш») и собственным пирсом на Лукомльском озере, пишет «Зеркало».

В Чашникском районе Витебской области выставили на продажу усадьбу с двумя новыми домами формата А-фрейм (А-Frame), баней, мотельным блоком и выходом к Лукомльскому озеру.

Находится усадьба на участке в 19 соток. Он засеян газоном, проложены щебеночные дорожки, установлено уличное освещение в виде ретролампочек — как на зданиях, так и по периметру территории.

Главная часть усадьбы — два одинаковых дома А-фрейм 2025 года, каждый площадью по 50 м². В объявлении подчеркивается, что они полностью готовы к проживанию: есть мебель, посуда, постельное белье, бытовая техника, кондиционеры, холодильники, телевизоры и варочная поверхность. В санузлах — теплые полы. Входные двери оснащены электронными замками с доступом по ключу, коду или отпечатку пальца.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле: деревянная отделка стен, простая мебель, большие панорамные окна, небольшая кухня и зона отдыха с диваном. В одном из домов спальня расположена под скатной крышей, рядом с большим треугольным окном.

Дома разделены заборами и, как указано в тексте объявления, зонированы друг от друга. На террасах установлена уличная мебель, оборудованы мангальные зоны — с шампурами, решетками и казанами.

Кроме жилых домов, на территории находится двухэтажная баня из бревна диаметром 35−40 см. На первом этаже — парилка с печью, которую топят с улицы, душ, туалет и комната отдыха с мебелью. Второй этаж отделан, но пока без мебели — продавец отмечает, что есть дизайн-проект. Также у бани есть терраса и отдельная мангальная зона. В качестве бонуса упоминаются 200 дубовых веников и запас дров объемом 5−6 кубометров.

Еще одно строение обозначено как «мотель». Оно состоит из трех помещений: одно используется как склад и хозблок, где стоят стеллажи, стиральная и сушильная машины, а также пресс для глажки белья. Два других — это номера площадью 4×4 метра пока без отделки, но с подведенными коммуникациями. У каждого — панорамные окна и отдельная терраса.

От участка к Лукомльскому озеру ведет деревянная дорожка длиной около 150 метров на винтовых сваях, приподнятая над землей на 40−50 сантиметров. Она заканчивается пирсом размером 6×8 метров, где предусмотрены лестница для спуска в воду, лавочки и столики. Есть парковка для лодок.

Лес, через который проходит дорожка, находится в аренде.

Стоимость — 249 тысяч долларов (712 100 рублей).

