14 мая 2026, четверг, 19:34
Путин охладел к войне и переключился на главу РПЦ Гундяева

  6.02.2026, 18:16
В Кремле не знают, как реагировать на поведение шефа.

К концу четвертого года полномасштабной войны, в которой у РФ нет серьезных успехов, диктатор Владимир Путин неожиданно потеряk всякий интерес к происходящему на фронте.

Об этом сообщил 5 февраля российский канал «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, тесно связан со спецслужбами РФ.

«Источник рассказал о странном изменении настроения Владимира Путина с начала 2026 года... Президент РФ перестал интересоваться войной и стал очень много времени проводить с патриархом (главой РПЦ Кирилом Гундяевым — ред.). Последнее время наблюдатели стали замечать, что Путин все меньше интересуется военными действиями, «прорывами» и захватом разрушенных сел и деревень на территории Украины, хотя ранее он был очень сильно вовлечен в процесс, регулярно требовал доклады», — сообщил ресурс.

Он уточнил, что за последний месяц у Путина с Гундяевым было больше встреч, чем за весь предыдущий год.

«В Кремле причину таких изменений не знают и, собственно, не понимают, как реагировать на поведение шефа», — констатировал «ВЧК-ОГПУ».

