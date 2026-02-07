Польша закрыла два аэропорта из-за атаки России на Украину
- 7.02.2026, 11:23
Закрытие касалось самолетов НАТО, работающих в этом районе.
Воздушное пространство над польскими аэропортами Люблина и Жешува было закрыто в последние часы из-за «незапланированной военной активности».
Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.
Эти аэропорты недоступны из-за военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности, говорится в уведомлении для пилотов, опубликованном на сайте FAA.
Сервис отслеживания полетов FlightRadar24 сообщил на X, что закрытие касалось самолетов НАТО, работающих в этом районе.
Издание напомнило, что в прошлом месяце аэропорты Жешува и Люблина на некоторое время приостановили работу, сославшись на плановые операции и отсутствие угрозы польскому воздушному пространству.
Воздушный удар по Украине
Российские оккупанты в ночь на 7 февраля запустили по Украине сотни дронов. Ввоздушная тревога была объявлена в большинстве областей. Утром мониторы сообщили об отсутствии ракет в воздушном пространстве Украины. В основном для западных областей остается угроза беспилотников.