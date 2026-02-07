Польша закрыла два аэропорта из-за атаки России на Украину 7.02.2026, 11:23

1,992

Фото: charter97.org

Закрытие касалось самолетов НАТО, работающих в этом районе.

Воздушное пространство над польскими аэропортами Люблина и Жешува было закрыто в последние часы из-за «незапланированной военной активности».

Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.

Эти аэропорты недоступны из-за военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности, говорится в уведомлении для пилотов, опубликованном на сайте FAA.

Сервис отслеживания полетов FlightRadar24 сообщил на X, что закрытие касалось самолетов НАТО, работающих в этом районе.

Издание напомнило, что в прошлом месяце аэропорты Жешува и Люблина на некоторое время приостановили работу, сославшись на плановые операции и отсутствие угрозы польскому воздушному пространству.

Воздушный удар по Украине

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля запустили по Украине сотни дронов. Ввоздушная тревога была объявлена в большинстве областей. Утром мониторы сообщили об отсутствии ракет в воздушном пространстве Украины. В основном для западных областей остается угроза беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com