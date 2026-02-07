Bugatti вывела свои лучшие суперкары на лед 4 7.02.2026, 12:19

Фото: Bugatti

Это зрелище, достойное кино.

Самый жесткий холод не способен остановить владельцев Bugatti от удовольствия управлять своими уникальными машинами. Ежегодное мероприятие «The ICE» в Санкт-Морице (Швейцария) вновь стало идеальной площадкой для демонстрации гиперкаров, что видно по эффектным кадрам, опубликованным организаторами, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Bugatti привезла на лед впечатляющую коллекцию автомобилей, отмечающих богатое наследие марки — от уменьшенной копии легендарного Type 35 и роскошного Type 51 до трех ультрамощных суперкаров Bolide. На заснеженной трассе этот набор выглядел по-настоящему великолепно.

Собрать столько моделей Bugatti в одном месте — уже событие. Но не менее впечатляет и то, насколько уверенно водители чувствовали себя на льду.

Да, у Veyron и Bolide полный привод. Но даже с ним удержать невероятную мощность на скользкой ледяной поверхности — задача не для слабонервных. Существуют ли зимние шины для таких машин? И если да, то во сколько обойдется их комплект?

Среди всех участников особым героем можно назвать водителя EB110. Хотя по мощности эта модель уступает современным суперкарам, EB110 остается культовым суперкаром своей эпохи и важной вехой в истории марки. А настоящие смельчаки — это, конечно, гонщики на винтажных авто с открытыми колесами.

