15 мая 2026, пятница, 15:07
В РФ запутались, в каком состоянии генерал Алексеев

  • 7.02.2026, 13:49
Владимир Алексеев

Пришел в себя или в коме?

В России появились противоречивые сообщения о состоянии заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева после покушения. Государственные и приближенные к Кремлю медиа сначала сообщали об одном, а впоследствии – редактировали собственные же новости, пишет OBOZ.UA.

В итоге осталось больше вопросов, чем ответов – от состояния генерала до истории с «киллером», которого якобы то задержали, то уже нет.

Прокремлевский телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источники заявил, что заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, в которого накануне стреляли, якобы пришел в себя. А издание SHOT указывает, что Алексеев в реанимации в коме, его состояние стабильно-тяжелое.

Тот же «РЕН ТВ» писал, что подозреваемый в покушении задержан. В то же время канал отредактировал свое сообщение и удалил информацию о том, что «киллера» якобы задержали в Дубае.

В первоначальной версии говорилось, что к операции были привлечены международные спецслужбы, а подозреваемого «везут из Дубая», куда он якобы сбежал.

Издание ASTRA сохранило первоначальную версию публикации. Тем временем «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что подозреваемого уже доставили на допрос, а 8 февраля суд должен избрать ему меру пресечения.

