«Нептуны» и «Хаймарсы» погрузили во тьму две области России 10 8.02.2026, 9:22

Фото: NATO / JFC Brunssum Public Affairs Office

Пропали также теплоснабжение, интернет и связь.

Силы обороны Украины нанесли новый удар по вражеским объектам на территории России. В субботу вечером в Белгороде снова произошло масштабное отключение электричества, сообщает «Диалог.UA».

Телеграм-канал ASTRA пишет, что под ракетную атаку в очередной раз попала газотурбинная теплоэлектроцентраль «Луч».

Видео прилетов первыми опубликовали белгородские паблики. Согласно выводам анализа ASTRA, оно было снято в 500 метрах от упомянутой ТЭЦ. После ударов в Белгороде и ближайших поселках выключилось электричество.

Видео и фото, на которых запечатлено отсутствие света в домах и других зданиях, активно распространяются в соцсетях.

«В ресторане «Сосновка лофт» наши читатели остались без света во время празднования дня рождения» , – пишет один из пабликов и публикует фото отсутствия света в ресторане.

Тем временем белгородские власти утверждают, что это уже второй обстрел Белгорода за день. В городе пропало не только электричество, но и теплоснабжение. Местные жители в свою очередь, добавляют, что также наблюдаются перебои с интернетом и частично со связью.

Параллельно в субботу вечером сообщается и о ракетной атаке на энергетические объекты в Брянской области. Местные власти заявляют, что ВСУ нанесли удары «Нептунами» и «Хаймарсами» .

«В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение» , – рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.

