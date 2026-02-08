ВСУ освободили поселок в Запорожской области

ВСУ освободили поселок в Запорожской области1
- 8.02.2026, 21:44
Видео.
Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое, что находится в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.
Об этом сообщает Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
В своем канале он опубликовал видео, на котором они ВСУ находятся у стелы с названием поселка, держат флаг Украины в руках и заявили следующее:
«Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское», - сказал военный, добавив, чтобы россияне сдавались в плен.