СМИ: Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты
- 1.03.2026, 8:45
Получены подтверждения.
В результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли не менее четырех членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников страны.
Об этом сообщает агентство Fars в сети X.
Жертвы операции
Среди погибших — дочь, зять и внук аятоллы Хаменеи, а также одна из его невесток. Источники агентства подчеркнули, что предыдущие сообщения о гибели этих членов семьи оказались достоверными.
Подтверждение гибели невестки
Одна из невест Хаменеи стала жертвой ударов рано утром в субботу, 28 февраля, когда были нанесены ракетные обстрелы.
Эти события происходят на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к значительным потерям среди высшего руководства и членов семьи верховного лидера.
Последствия для Ирана
Информация о гибели родственников и топ-чиновников аятоллы Хаменеи свидетельствует о высокой эффективности ударов по стратегическим целям в Тегеране и может стать значительным фактором внутренней и внешней политики страны в ближайшие дни.