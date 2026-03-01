СМИ: Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты 1.03.2026, 8:45

5,054

Получены подтверждения.

В результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли не менее четырех членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных чиновников страны.

Об этом сообщает агентство Fars в сети X.

Жертвы операции

Среди погибших — дочь, зять и внук аятоллы Хаменеи, а также одна из его невесток. Источники агентства подчеркнули, что предыдущие сообщения о гибели этих членов семьи оказались достоверными.

Подтверждение гибели невестки

Одна из невест Хаменеи стала жертвой ударов рано утром в субботу, 28 февраля, когда были нанесены ракетные обстрелы.

Эти события происходят на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к значительным потерям среди высшего руководства и членов семьи верховного лидера.

Последствия для Ирана

Информация о гибели родственников и топ-чиновников аятоллы Хаменеи свидетельствует о высокой эффективности ударов по стратегическим целям в Тегеране и может стать значительным фактором внутренней и внешней политики страны в ближайшие дни.

