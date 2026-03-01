Попадание иранской ракеты в жилой район в Тель-Авиве показали на видео 1.03.2026, 9:46

Иран выпустил 30 баллистических ракет во время последней волны атаки на Израиль.

Во время последней волны атаки на Израиль Иран выпустил как минимум 30 баллистических ракет.

В результате последнего ракетного обстрела зафиксированы два места падения, одно из них — в жилом районе Тель-Авива. По данным служб экстренного реагирования, пострадали как минимум пять человек.

Служба скорой помощи МАДА сообщила, что в Тель-Авиве тяжелое ранение получил мужчина около 40 лет. Медики оказали ему помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, падения осколков зафиксированы в Ашкелоне и Модиине. Информация о дополнительных пострадавших в этих городах уточняется.

По предварительным данным, в рамках последнего залпа по территории Израиля было выпущено около 30 ракет. Системы ПВО перехватили часть целей, однако полностью избежать последствий атаки не удалось.

Обновление

8 пострадавших эвакуированы с места падения - один в тяжелом состоянии, один в среднем и 7 в легком.

