1 марта 2026, воскресенье
Иран бомбит Дубай: запущено 140 ракет и 200 беспилотников

  1.03.2026
Под удар попали знаменитые пятизвездочные отели в туристическом квартале Палм-Джумейра.

Над ОАЭ за сутки уничтожили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, сообщило минобороны Эмиратов. Тегеран нацелил ракеты вдоль побережья Персидского залива. В воскресенье в районах Дубая, Манамы и Дохи второй день подряд были слышны громкие взрывы после того.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены, но в международном аэропорту Зайед в Абу-Даби официальные лица сообщили, что в результате «инцидента» погиб по меньшей мере один человек и семь получили ранения.

Иранский «Шахед» атаковал также пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб, известной как Парус, в Дубае. Здание стоит на искусственном острове, его высота 321 метр, в нём 60 этажей.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в Дубае.

Видеозапись, сделанная на мобильный телефон и распространенная в соцсетях, показывает здание, объятое пламенем, недалеко от торгового центра Nakheel Mall.

Подтвержденные BBC кадры, снятые в здании напротив, показывают момент попадания во вход в отель Fairmont. Видно, как человек, снимавший видео, падает на пол и отходит от балкона, в то время как вспыхивает большой оранжевый огненный шар.

Палм-Джумейра, жилой район и гостиничный квартал, является популярным туристическим направлением. Этот искусственный остров, по форме напоминающий пальму, является одним из самых узнаваемых проектов Дубая.

В популярных туристических районах, таких как Дубай Марина и JBR, в вечернем небе Дубая, по меньшей мере, несколько раз наблюдались моменты перехвата ракет системами ПВО.

Ранее в субботу Министерство обороны ОАЭ объявило, что страна подверглась атаке двумя волнами иранских баллистических ракет, которые были сбиты средствами ПВО.

Однако утром на жилой район столицы Абу-Даби обрушились обломки, в результате чего погиб гражданин Пакистана, говорится в заявлении министерства обороны.

